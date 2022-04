L'Atletico et Carrasco bloqués par Grenade, 5e succès d'affilée pour le Monaco de Clement

Avec Yannick Carrasco pendant toute la rencontre, l'Atletico Madrid a été tenu en échec à domicile 0-0 par Grenade mercredi dans le cadre de la 33e journée du championnat d'Espagne. Au classement, les Colchoneros restent deuxièmes avec 61 points, 14 de moins que le Real Madrid. Grenade reste 18e et premier descendant mais ne compte plus qu'une unité de retard sur Cadix (17e) et deux sur Majorque (16e).

S'appuyant sur un milieu renforcé, les Madrilènes ont lancé l'assaut avec Carrasco descendu par Quini, qui a été averti (3e). Les Colchoneros ont gardé le ballon, mais comme ils restaient assez loin du but adverse, Grenade tenait bien le choc. A mi-parcours, les Andalous sont enfin sortis enfin un peu plus de leur surface et ont réussi à maintenir le bloc madrilène à distance.

Après la pause, les Matelassiers ont interprété le même scénario malgré la montée au jeu de Luis Suarez: ils ont gardé le ballon mais les envois d'Antoine Griezmann (49e) et d'Angel Correa (50e) n'ont pas inquiété Luis Maximiano. Après une timide réaction de Luis Suarez, l'attaquant colombien de Grenade (53e), l'Atletico est reparti vers l'avant mais a dû se contenter de corners, qui n'ont rien donné.

En France, l'AS Monaco de Philippe Clement a enchaîné une cinquième victoire d'affilée face à Nice (1-0). Lors de ce derby important pour l'Europe, Eliot Matazo est resté sur le banc chez les visités. Après 33 journées, Monaco (56 points, 4e) devance Nice (54 points, 5e).

En première période, les Assémistes ont contrôlé les événements et ont hérité d'une grosse occasion manquée par Wissam Ben Yedder (38e) avant d'ouvrir la marque par Aleksandr Golovin (45e +2, 1-0). La seconde mi-temps a débuté par un tir d'Andy Delort capté en deux temps par Alexander Nubel (49e). Le gardien monégasque a également dû se montrer très attentif sur un coup de tête de l'attaquant algérien de Nice (66e). Malgré tout, Monaco aurait pu faire le break par Ben Yedder, qui a piqué le ballon sur le poteau (72e).

Wout Faes et Maxime Busi, qui a été remplacé par Thomas Foket (66e), étaient titulaires lors de la victoire de Reims 2-1 sur Lille. Les Stadistes ont mis fin à une série de quatre 4 matches sans victoire à la maison grâce à Marshall Munetsi, qui a ouvert la marque suite à un coup franc mal repoussé par Leo Jardim (32e, 1-0). Le gardien des Dogues a encore eu chaud lorsque un tir d'Arber Zeneli a heurté la transversale (54e). Par contre, Predrag Rajkovic n'a pas pu éviter l'égalisation sur la frappe lointaine en pleine lucarne de Renato Sanches (56e,1-1). Finalement Yunis Abdelhamid a offert les trois points et probablement le maintien aux Champenois (90e+2) Au classement, Lille (49 points) reste 9e et Reims (40 points) se hisse en 12e position avec 9 points d'avance sur Saint-Etienne, 18e et barragiste.