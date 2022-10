L’Atlético éliminé de la course aux 1/8 après une fin de match rocambolesque : Carrasco, buteur, manque un penalty à la 99e !

Les deux qualifiés du Groupe A étaient déjà connus : Naples et Liverpool. Grâce à un doublé de Giovanni Simeone (11e, 16e) et à Leo Ostigard (80e), les Napolitains ont battu 3-0 les Glasgow Rangers et restent leaders avec 15 points. Liverpool s’est imposé 0-3 en déplacement à l’Ajax Amsterdam avec des buts de Mohammed Salah (42e), Dawin Nunez (49e) et Harvey Elliott (52e). Les Reds (12 points, 2e) pourront encore arracher la première place à condition de battre Naples par un score plus net que le 4-1 du match aller. L’Ajax (3 points) entamera la course pour la troisième place avec un avantage de quatre buts face aux Rangers (0 point).