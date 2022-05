L’Atlético de Madrid refuse de faire une haie d’honneur au Real Madrid et contrevient à la tradition

Face à la multiplication des spéculations, l’Atletico de Madrid a précisé clairement ce qu’il entendait faire en semaine.

"Certains veulent convertir ce qui est né comme un geste de reconnaissance envers le champion en un tribut public que ses rivaux doivent payer, également imprégné du parfum de l’humiliation. L’Atlético de Madrid ne va en aucun cas collaborer à cette tentative de dérision dans laquelle les vraies valeurs du sport sont complètement oubliées et la tension et la confrontation entre les supporters sont encouragées", avait fait savoir le club.

Une prise de position acceptée et relayée par l’entraîneur Diego Simeone en conférence de presse. "Je respecte beaucoup le Real Madrid, ses joueurs et son staff pour le grand travail réalisé cette saison mais je respecte encore plus nos supporters", a déclaré le coach de l’Atlético de Madrid.

La polémique ne semble en tout cas pas avoir impacté les Colchoneros. Concentrés sur leur besogne, les équipiers de Yannick Carrasco ont fait leur boulot sur la pelouse et ont offert une victoire dans le derby à leurs supporters grâce à un but du Diable rouge.