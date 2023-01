L'Atlético de Madrid attend des excuses de la part de Thibaut Courtois

Mercredi, la commission sociale de l'Atlético de Madrid s'est réunie et a notamment discuté d'un "changement de nom de l'actuel Paseo de los Jugadores Centenarios et des critères pour en faire partie, y compris l'obligation pour tous les joueurs et anciens joueurs présents de maintenir une attitude respectueuse envers le club et ses fans". "À cet égard, la commission a envoyé une lettre à Thibaut Courtois, considérant qu'il n'a pas respecté les critères de maintien de sa plaque après des déclarations qui ont blessé les fans, lui offrant la possibilité de s'excuser. La commission a été informée de la réponse de Courtois et il y a une conversation ouverte avec lui pour clarifier cette situation."