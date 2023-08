L’Athénée Royal d’Athus ouvre une option triathlon avec sciences et maths fortes au programme

"Mens sana in corpore sano", "un esprit sain dans un corps sain" l’adage convient parfaitement pour décrire la nouvelle option triathlon que lance à la rentrée l’Athénée Royal d’Athus. L’option de technique de transition s’inscrit donc dans un enseignement secondaire général. "L’option sera proposée à partir de la 5e année" explique Emilie Lacourt, professeure d’éducation physique et triathlète. "On vise évidemment un public qui aime le sport mais qui se destine aussi à des études supérieures. Essentiellement des études dans le domaine de la santé comme kiné, médecin etc."