L'Athénée provincial de Leuze réconcilie ses élèves avec les mathématiques grâce au robot "Thymio"

"Grâce au robot, les élèves s'initient à la programmation. Ils peuvent voir directement si elle est correcte ou non. Par exemple, ici, ils ont dû tracer un carré à l'aide du robot. S'il est biscornu, ils s'en aperçoivent rapidement et voient l'erreur dans leur programmation et par conséquent, dans leur raisonnement", précise Michaël Zoïna, professeur de mathématiques.