L’Atelier Nihoul à Fernelmont : une menuiserie familiale en écoconception

Juste avant de lancer sa société, Marc Nihoul a eu une révélation écologique. Son troisième enfant venait de naître et il souhaitait lui confectionner une chambre avec du mobilier non-toxique : " On en parlait très peu à l’époque " poursuit-il. " Cela a été le parcours du combattant. Je me suis dit : maintenant que j’ai les informations, je peux proposer ça à mes propres clients ".

Pour réaliser des cuisines, des placards, des dressings, des meubles de salle de bains ou toute autre demande, l’atelier Nihoul utilise le principe d’écoconception : " On intègre des critères écologiques dans la conception du produit. On utilise des huiles naturelles, des bois labélisés EFC FSC, on essaye de limiter les plastiques… ". Cette démarche écologique, on la retrouve dans l’atelier de façon globale. "On travaille avec des petits fournisseurs locaux. Par exemple au niveau de l’électricité, on se fournit chez un petit fournisseur qui propose de l’électricité verte ".

Ses matériaux proviennent d’Autriche, d’Europe et surtout de Belgique. "On a la chance de travailler avec un fabricant belge. Les panneaux en MDF pure proviennent de Vielsam. Pour le bois massif, on travaille avec des petites scieries locales en Belgique ou dans le nord de la France " ajoute le patron de l’Atelier Nihoul.

Sarah, la responsable administrative de la société, explique que leurs clients ont déjà une conscience écologique et l’envie d’aller vers quelque chose de plus sain pour leur santé et de plus local au niveau de la production. A présent, ils espèrent diversifier leur clientèle en touchant des personnes moins renseignées sur le sujet pour " être plus accessible à tout le monde et que les gens sachent que ça existe, car on se rend compte que ce n’est pas encore le cas ".