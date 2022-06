L'atelier et le festival "Express Yourself" te permettra de faire découvrir tes talents

Le Centre Culturel de Saint Georges sur Meuse (région liégeoise) propose un atelier ouvert au public ayant pour but la promotion et l’apprentissage de diverses techniques liées à la chanson de culture Hip-Hop.

L’atelier reprend entre autre des techniques d’écriture, de chant, de production de musique. Il pourra s’étendre sur des ateliers plus spécifiques et annexes tel que la Danse, le Graffiti, la Photographie sachant que le but de l’atelier est de proposer une aide à la création pour les artistes à travers les conseils des animateurs ou les échanges entre participants.

Chaque cycle débouchera sur un concert lors d’un Festival organisé par le Centre Culturel.

Le nom de l’atelier est une référence à la chanson du collectif NWA " Express Yourself " qui fut l’un des précurseurs du RAP et de la culture hip-hop.

La rédaction de textes fera partie de cette formation ainsi que la recherche d'une instrumentale qui permettra aux concerné.es de s'améliorer et apprendre les réels rouages du Rap.

Le beatmaking sera également mis en avant même s'il est souvent dans l'ombre des rappeurs et chanteurs.

Les ateliers sont prévus les samedis de 14h à 17h à raison de 2 séances par mois, hors période congés scolaire au centre culturel de Saint-Georges. Les ateliers complémentaires pourront se dérouler en extérieur, les lieux et horaires seront communiqués aux participants.

Le centre culturel a fait appel à divers professionnels ou amateurs compétents dans chaque domaine abordé : Logan Olifer aka Lumanoïde (Régisseur au Centre Culturel) | Simon Paris (Régisseur de spectacle) | Ersan Osturk aka DJR100 (Dj hip-hop et graffiti-artist) | Erin Hoge (Autrice et interprète de talent).

Dans la mesure du possible, le Centre Culturel tentera d’inviter des professionnels et des figures connus du milieu musical hip-hop afin de faire partager leurs expériences avec les participants.

Le Centre Culturel met à disposition des participants du matériel professionnel comme certains n'en n'ont jamais utilisé.

Cet atelier vise un public large, les participants, débutants ou confirmés, sont les bienvenus, pour apprendre s’entrainer ou partager leurs expériences et connaissances. Cet atelier est accessible à partir de 16 ans. Il n’y a aucune restriction d’âge (hormis l’âge minimum), de genre ou de classe sociale.

Comme toutes les activités du centre culturel, cet atelier se veut inclusif, participatif et bienveillant envers l’ensemble de la population. D’autre part, le Centre Culturel propose cet atelier de façon entièrement gratuite afin qu’il reste accessible à tous !

Pour plus d'information, tu peux contacter Thomas Brugmans au 04/2597505 ou en envoyant un Email à cette adresse: coordination@saintgeorgesculture.be

Comme un certain KRS-One met en avant dans ses textes, il s'agit bien d'un moment Edutainment !