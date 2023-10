Cette entreprise de travail adapté propose des services professionnels dans le conditionnement, le montage électromécanique et électronique, l'entretien des parcs et jardins et le nettoyage des sols et des vitres .

L'entreprise fête ses 60 ans. Elle est toujours à la recherche de mains d'oeuvre.

Xavier y est employé depuis 6 ans, Maxime Goffinet en est le directeur. Ils étaient tous deux invités de Namur Matin ce vendredi.