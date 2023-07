"L’atelier des sorciers" : un manga de fantasy aux allures d’Harry Potter

Dans ce monde où la magie est partout, l’auteure a réussi à créer un univers riche en décors féeriques bluffant dans une ambiance médiévale. Bercé par la culture occidentale et japonaise, son dessin, aux traits d’une précision rare, rappelle à quelques égards celui de grands dessinateurs européens. Toute l’étendue de son talent s’exprime dans ses personnages aux traits attachants et sombres comme dans ses décors naturels au réalisme époustouflant. L’auteure parvient à nous plonger dans un univers aux aspects bien réels tout en y apportant une créativité et une féerie unique.

Le récit vous rappellera le début des aventures d’un autre jeune sorcier : Harry Potter. Tout comme lui, Coco se révèle être une sorcière naturellement douée et au destin intimement lié à une force obscure. A l’image du sorcier de Poudlard, Coco va découvrir un nouvel univers ou la magie offre d’innombrables possibilités. Pourtant, ce manga ne vous offrira jamais une impression de déjà-vu. Son histoire est rafraîchissante et son monde bien différent de celui du jeune sorcier anglais.

Une aventure magique à l’héroïne plus qu’attachante, aux décors somptueux et au dessin éblouissant. Le tout entouré de magie et de mystère. Une série qui se dévore, publiée chez Pika Edition et qui plaira aux plus jeunes moldus comme aux plus vieux.