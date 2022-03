L’atelier des muses : une chronique pour sortir les compositrices du processus d’invisibilisation subi au cours de l’Histoire

Chaque jour de la semaine, Hélène Michel présente l’émission Le temps suspendu. Et depuis septembre dernier, Hélène Michel a inauguré une nouvelle séquence, l’Atelier des muses, dédiée aux compositrices d’hier et d’aujourd’hui. Et à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce mardi 8 mars, Hélène Michel suspend le Temps suspendu pour laisser la place à deux heures d’Atelier des muses.

"Jusqu’ici nous avons toujours fonctionné en programmant les œuvres des compositrices de manière isolée, on les croise un peu par hasard dans la plupart des émissions un peu comme des curiosités", nous explique Hélène Michel, qui a eu envie d’aller plus loin, en donnant un plus grand éclairage aux compositrices, à qui on n’a jamais vraiment donné la place qu’elles méritaient.

Les compositrices ont souvent été effacées de la mémoire collective, elles n’apparaissent pas dans les livres d’histoire de la musique ou à peine, elles ne sont pas beaucoup programmées dans les salles de concert, et on ne les enregistre encore que trop rarement.

Et une musique qui n’est pas jouée n’existe pas.

Dans l’histoire, ces musiciennes ont souvent subi une sorte de processus d’invisibilisation, voire d’oubli total, ou alors elles n’apparaissent plus que comme épouse de, fille de, sœur de, et on oublie qu’elles étaient parfois elles aussi de grandes créatrices, malgré les nombreux obstacles, les nombreuses interdictions qu’elles ont rencontrés.