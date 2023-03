L'atelier d'écriture, un exercice thérapeutique accessible à tous

Bien que l’écriture ne nécessite qu’une feuille blanche et un stylo, dans les faits, c’est un exercice complexe qui nécessite du soutien, de l’entraînement et de la contrainte. Car l’écriture demande d’abord de penser, puis de mettre en mots ses émotions et une part de son intériorité, et beaucoup se heurtent à la feuille blanche face à la difficulté de la tâche. Car poser sur la feuille ce qu’on a dans la tête, ce n’est pas si aisé : "On pense, ça tourne en rond et il faut que ça sorte. C’est comme une rivière. Il y a toujours un moment où la tentation de l’écriture est là. C’est avoir un alter ego à qui parler de soi." Et en cela, poser ses pensées et ses émotions sur le papier est thérapeutique.

L’atelier d’écriture offre ce cadre nécessaire à la création. L’écrivain qui anime un atelier est comme un chef d’orchestre qui indique les tempi, suggère des couleurs, et aussi, pose des contraintes thématiques: un mot, une situation... Car c’est dans la contrainte que l’imagination peut se développer, elle ne peut pas partir de rien, et puis, il y a le partage : "Le principal, c’est de se retrouver pour partager une passion, et d’être entendu. Ça permet aussi une rigueur, un thème, comme une académie de musique finalement. Le responsable de l’atelier d’écriture sert de chef d’orchestre, donne des contraintes qui déclenchent l’écriture."