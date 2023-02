L'astuce pour réussir un chignon coiffé-décoiffé comme Bella Hadid.

Il y a trois jours, Bella Hadid qui semble se trouver dans un loft, en journée off, se filme au naturel ou presque, les cheveux parfaitement lissés mais lâchés. Et en quinze secondes montre en main, la star réalise un chignon effet décoiffé : elle relève simplement ses cheveux, créant du volume sur le sommet de la tête. Puis elle enroule à la va-vite ses longueurs en chignon. Le tout sans aucune attache. Pas d'élastique, pas de chouchou, pas de pince, pas de barrette… Rien.

Un détail pour certains, mais pas pour les TikTokeurs, bluffés par ce tour de passe-passe. En réalité, Bella Hadid a simplement introduit ses longueurs à l'intérieur du chignon pour le fixer et le maintenir en place. Encore faut-il avoir des cheveux assez longs et assez fins, qui permettent une fixation optimale… Résultat, la star des podiums a récolté plus de 7,7 millions de vues et plus d'1,6 million de likes en seulement 72 heures pour une méthode à la portée de tous...