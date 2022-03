L’astronome et astrophysicien Michaël Gillon élu "Wallon de l’année 2021"

L’institut Destrée vient d’attribuer le prix du Wallon de l’année à Michael Gillon, astrophysicien de l’Université de Liège, collaborateur de la Nasa et découvreur de planètes.



Passionné par la recherche de la vie sur de nouveaux mondes, il a lancé le projet Trappist, le petit télescope robotisé avec lequel il a détecté sept planètes extrasolaires mais également le réseau de télescopes Speculoos avec lequel il traque les traces de vies à des années-lumière de la Terre. Ces dénominations en forme de clin d’œil sont aussi, pour lui, une façon sympathique d’afficher la Wallonie, Liège et la Belgique sur la carte de la recherche en astrophysique et en astrobiologie.



Classé par le magazine Time parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde, honoré de nombreuses distinctions comme, l’an dernier, le prix Francqui, Michael Gillon ajoute désormais le titre de Wallon de l’année aux honneurs qui lui sont décernés. Ce sont des distinctions qui, explique-t-il, vont aussi à son équipe et que par ailleurs, il apprécie parce qu’elles l’aident à poursuivre ses recherches.