L’astrolabe, nouvelle acquisition du MUMONS, à la croisée de la science et de l’art

Le Musée de l’Université de Mons (MUMONS) s’est offert un astrolabe. La nouvelle acquisition a été présentée au public à l’occasion de récente "Nuit de l’astrolabe" organisée par le musée.

Cet instrument se situe à la croisée de la science, de l’art et de la curiosité. L’astrolabe, dont l’origine remonte à l’Antiquité, a connu une importante évolution du VIe au XVIe siècle. L’instrument permet, notamment, de déterminer l’heure, de jour comme de nuit, de prévoir les heures de lever et de coucher des astres, de connaître la position des astres et de suivre leurs mouvements.

