L’assureur AXA n’indexera plus les salaires au-delà de 5400 euros bruts

L’assureur AXA n’indexera plus complètement certains hauts salaires à partir de janvier, rapportent De Standaard et De Tijd. La banque et le syndicat chrétien (ACV Puls) ont confirmé l’information. AXA n’indexera plus les salaires au-delà de 5400 euros brut. Les syndicats ne sont pas d’accord, mais la direction réplique qu’il n’y a rien d’illégal.

Selon la directrice des ressources humaines, Els Jans, une convention collective de travail prévoit, pour le secteur de l’assurance, que les barèmes soient automatiquement indexés. Mais Axa paie plus que ces barèmes. "C’était devenu une habitude d’indexer totalement les salaires et nous faisions donc plus que ce qui était prévu dans la CCT."

Le sujet a été longuement discuté avec les syndicats, sans parvenir à un accord. Finalement, Axa a décidé unilatéralement d’adapter l’indexation des plus hautes rémunérations. La mesure touchera environ un quart du personnel, estimé en Belgique à 3200 employés.

Madame Jans ne peut pas encore dire ce que cette mesure va permettre comme économies. Selon le représentant de l’ACV/CSC, Vic Van Kerrebroeck, l’impact financier pour les travailleurs concernés sera limité l’an prochain. "Mais à long terme, cela pourra s’élever à des centaines ou milliers d’euros."

La direction n’a pas prolongé une autre CCT sur les bonus octroyés si des objectifs précis sont atteints. "Mais nous avons relevé l’indemnité de télétravail mensuelle de 30 à 90 euros. Nous avons l’intention de continuer à garantir le pouvoir d’achat de nos collaborateurs", se défend la GRH.