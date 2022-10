"L'Assommoir" d'Emile Zola en BD : une adaptation fidèle et moderne

Sur le plateau de Matin Première, Marie Van Cutsem reçoit Mathieu Solal, co-auteur de l’adaptation en bande dessinée de L’Assommoir d’Emile Zola.

L’histoire originale est transposée à l’époque actuelle, respectant aussi la structure. Mathieu Solal admet cependant une simplification ainsi qu’une certaine inventivité engendrée par la transposition.

On doit coller à notre époque, en même temps on va sur les thématiques qui nous semblent pertinentes et qui nous intéressent. Certains personnages sont plus importants dans notre transposition que dans le roman parce qu’on considère que ça collait mieux.