L’association totalement improbable entre Rammstein et Zucchero

Vous le savez, en matière de mash-up, le web regorge de mélanges en tout genre et de toutes les combinaisons possibles.

Gardant cela à l’esprit, un internaute a eu l’idée de mixer la puissante performance musicale du titre "Du hast" des allemands de Rammstein avec la voix rocailleuse de l’italien Zucchero issue de son morceau "Diavolo in me".

Est-ce que le résultat est aussi digeste que l'association des spaghettis et de la choucroute ?

Etonnamment, cela sonne plutôt bien. Jugez plutôt :

Derrière ce mash-up particulier, on retrouve Bruxxx, un jeune italien dont la chaîne Youtube regorge d'associations audio et vidéo des morceaux rock et pop internationaux les plus célèbres.

Des mash-ups de chansons célèbres qui, selon lui, "n’ont rien à voir les unes avec les autres et donnent vie à des chefs-d’œuvre irrévérencieux parfois meilleurs que les originaux !".

Dernièrement, il s’est surtout amusé à mélanger des classiques du rock et du metal avec des tubes de la musique italienne.

