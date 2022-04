L'association surprenante entre Metallica, Megadeth et les Pointer Sisters

Vous êtes-vous déjà demandé comment sonnerait un mélange entre les Pointer Sisters, James Hetfield de Metallica et Dave Mustaine de Megadeth ? Bien sûr que non. Jusqu'à maintenant.

C'est le roi du mash-up, Bill McClintock, que l'on retrouve derrière cette une nouvelle association musicale hors du commun

Il a du se réveiller un matin en se demandant : " tiens, et si je fusionnais la musique de Metallica, de Megadeth et de Blue Oyster Cult avec celle des Pointer Sisters pour en faire un seul morceau ? ". Et bien, aussi étonnant que cela puisse paraitre, ces morceaux se mélangent à la perfection.