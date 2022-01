L’association R-Use Fabrik veut soutenir les jeunes créateurs de mode zéro déchet

Mathilde et Sophie – les deux fondatrices de R-Use Fabrik – veulent apporter leur aide à toutes les étapes : du choix des tissus à la vente de ces créations uniques et écoresponsables. L’association propose ainsi de créer une liste où les stylistes indiquent leurs besoins (jeans usés, boucles de ceinture, etc). Une fois les matières premières en stock, les créateurs peuvent venir les voir et les acheter à des prix abordables. " C’est vraiment compliqué de trouver des tissus de seconde main. Cela prend beaucoup de temps. Cette caverne d’Ali-Baba me permet de développer ma créativité sans avoir besoin de courir partout " explique Fanny Rousseau, créatrice de la marque Trousseau.

Par ailleurs, dans un souci d’économie de partage, des machines à coudre sont à disposition en libre-service pour une heure ou plus. Les créateurs peuvent donc se rendre à cet atelier de couture pour confectionner leurs vêtements et autres accessoires de mode. "On peut accueillir tous ceux qui ont besoin d’un espace assez grand pour coudre. On n’a pas toujours une surjeteuse, une brodeuse, une grande table de coupe à disposition chez soi – des machines parfois très chères " explique Sophie, la cofondatrice de l’association. Avec sa comparse Mathilde, elle compte d’ailleurs se procurer de nouvelles machines pour répondre à toutes les demandes.

Enfin, R-Use Fabrik dispose d’un e-shop qui va pouvoir accueillir les créations originales de ces jeunes talents et leur offrir une plus grande visibilité. L’association a ainsi l’ambition de devenir la première plateforme de vente spécialisée en créations textiles upcyclées. "Nous nous occupons de la logistique, de la communication, du marketing. L’idée, c’est de créer une véritable communauté autour de l’upcycling " complète Sophie.