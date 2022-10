L'association PETA s’indigne de la présence d’animaux dans la nouvelle production du Ring au Staatsoper de Berlin

"Aucun animal n’a été blessé ou stressé lors des représentations et des répétitions des productions [ndlr. de L’or du Rhin et de La Walkyrie]", peut-on lire dans ce communiqué. "Pendant les représentations et les répétitions, les animaux étaient soignés d’une manière appropriée à leur espèce et logés dans de grandes cages spacieuses, par paires avec de la nourriture, de la boisson et beaucoup de foin, afin que l’animal puisse se retirer si nécessaire. Pendant toute la durée de la production, ceux-ci étaient sous la supervision responsable des formateurs professionnels responsables. Les animaux ont été préparés pour les représentations par 6 répétitions sous la supervision du bureau vétérinaire compétent. Les animaux utilisés ont été préparés de manière responsable pour la mission et n’ont jamais montré de symptômes de stress. La puissance de l’éclairage a également été ajustée aux besoins des animaux. Si un ou plusieurs animaux avaient montré des signes de stress ou de fuite à un moment donné, l’opération n’aurait pas été approuvée ou poursuivie de notre part." Et de conclure que l’entretien avec l’association PETA a "permis de prendre conscience de la nécessité de concevoir les futurs projets différemment dès le départ."