L’association Onana-Witsel séduit, Courtois valeur sûre, Batshuayi trop discret : les notes des Diables après Pays-Bas – Belgique

Les Diables rouges avaient besoin d’un exploit et d’une large victoire face aux Pays-Bas pour espérer arracher sur le fil la première place. Au terme d’un match tactique et fermé, ils repartent de la Johan Cruijff ArenA avec une défaite frustrante dans les valises (1-0).



Les Belges ont eu les opportunités même si les dix dernières minutes ont été compliquées. Les Diables ont sans doute un peu débranché et Thibaut Courtois a dû sauver les meubles à plusieurs reprises.



Leandro Trossard, Youri Tielemans et Dodi Lukebakio n’ont pas été côtés. Même si l’attaquant du Hertha a été très près d’inscrire un but sensationnel. Un geste qui mérite la mention.



Retrouvez ici les notes pondérées de la rencontre, réalisées avec notre panel de journalistes : Vincent Langendries, Benjamin Deceuninck, Pierre Deprez, Lancelot Meulewaeter, Eby Brouzakis, Manuel Jous et Pascal Scimè.