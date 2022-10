L'association Navetteurs.be demande un plan d'action au fédéral face aux problèmes sur le rail wallon

L'ASBL Navetteurs.be appelle vendredi le gouvernement fédéral à mettre en place un plan d'action à brève échéance pour "prendre à bras le corps" les nombreux problèmes rencontrés par les navetteurs sur le rail wallon depuis la rentrée. Suppressions "records" de trains, manque de matériel en bon état, taux d'absentéisme de 15% sont autant de problèmes pointés par l'association dans un communiqué.

"En de nombreux points du réseau, les voyageurs de la SNCB sont excédés et se sentent abandonnés à leur sort", souligne Navetteurs.be avant d'énoncer une série de cas concrets. Elle dénonce ainsi la suppression de trains matinaux entre Quévy et Mons à six reprises depuis la rentrée, alors que de nombreux jeunes utilisent ce mode de transport pour se rendre à l'école. Plus au nord, les habitants d'Antoing sont quant à eux régulièrement confrontés à des trains au nombre réduit de voitures, les empêchant tout simplement d'embarquer, ajoute l'association.

"Les exemples sont légion et la situation ne cesse de se détériorer. Elle pénalise particulièrement les navetteurs dans les zones les plus faiblement peuplées mais n'épargne pas ceux habitant les grands centres", résume l'ASBL.