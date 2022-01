L’association "les Amis des Aveugles" de Ghlin recherche des familles d’accueil pour futurs chiens guides

Que diriez-vous d’adopter un chiot mais pour un an seulement ? C’est pour la bonne cause.

L’association "des Amis des Aveugles et Malvoyants de Ghlin" près de Mons, recherche des familles d’accueil pour ses 10 futurs chiens guides.

Comme à l’école

Durant un an, vous vous occuperez de ce petit chien appelé à venir en aide aux personnes aveugles. La journée, l’animal est pris en charge par l’association qui le forme à sa future tâche. Le reste du temps, votre mission sera de lui faire découvrir le monde.

Antoine Blaszcyk est le porte-parole des amis des aveugles : "C’est un peu comme à l’école. Vous déposez le chiot à l’association le matin où il est pris en charge et dressé à devenir guide pour les personnes aveugles. Ensuite, vous revenez le chercher le soir. Il reste aussi avec vous les week-ends. Si jamais vous souhaitez partir en vacances, l’association met en place un système de garde pour s’occuper du chien en votre absence. C’est aussi un service gratuit car nous prenons en charge la nourriture et les frais de vétérinaire".

Pas sans nouvelles

La plus grande difficulté est évidemment de se séparer de l’animal après une année passée avec le chiot. "Nous sommes là aussi pour donner des nouvelles par la suite. Nous donnons des nouvelles aux familles d’accueil et nous maintenons un contact entre la personne qui héritera du chien et sa première famille d’accueil. De cette façon ses anciens propriétaires auront toujours des nouvelles pour savoir comment se déroule l’aventure et comment se passe la vie du chien", explique Antoine Blaszcyk.

Ces chiots en attente de parents provisoires sont exclusivement des labradors ou des Golden Retriever. Ces races ayant une prédisposition à devenir des compagnons précieux pour les personnes aveugles ou malvoyantes.