L'association 'Duo for a job' ouvre une nouvelle antenne à Charleroi

L'association "Duo for a job", qui met en contact des jeunes chercheurs d'emploi issus de l'immigration avec des bénévoles de plus de 50 ans pour que ces derniers les accompagnent dans leurs démarches, poursuit son extension en Wallonie avec l'ouverture, à Charleroi, de sa troisième antenne au sud du pays, après Liège et Verviers.

Depuis 2018, l'association - créée en 2013 à Bruxelles - a permis à plus 500 jeunes wallons en recherche d'emploi issus de l'immigration (1e, 2e et 3e génération) d'être accompagnés par un mentor bénévole de plus de 50 ans.

Au terme d'un accompagnement de six mois, un jeune sur trois trouve un emploi durable, c'est-à-dire un contrat d'au moins 3 mois. Un an plus tard, la moitié des jeunes ont un emploi. Si l'on y ajoute les jeunes qui trouvent leur voie en formation ou via un stage professionnel, le programme de mentorat de DUO aboutit à un résultat positif pour plus de 70% des participants, a rappelé la ministre wallonne de l'Emploi, Christie Morreale.

"Ce programme donne de réels résultats en matière de lutte contre les discriminations et de mise à l'emploi des jeunes. Au total, près de 850 duos sont déjà ambitionnés d'ici 2024 avec je l'espère un maximum de jobs derrière", a-t-elle commenté.

"Duo for a job affiche de beaux résultats. L'opportunité de cet accompagnement gratuit et personnalisé favorisant l'intergénérationnel et l'interculturel est un véritable atout pour notre ville et contribue parfaitement à notre volonté de faire de Charleroi une ville toujours plus inclusive", a de son côté souligné le bourgmestre de la ville, Paul Magnette tandis que le secrétaire d'État à la Relance Thomas Dermine évoquait, lui, "un signal positif pour le développement économique et social de la région".