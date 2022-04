L’Association des journalistes de Biélorussie lauréate du Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano 2022

"En décernant ce Prix à l’AJB, nous nous tenons aux côtés de tous les journalistes du monde qui critiquent, s’opposent et dénoncent les politiciens et les régimes autoritaires en communiquant des informations exactes et en favorisant la liberté d’expression. Aujourd’hui, nous les saluons et les félicitons. Nous trouvons le moyen de leur dire : nous sommes avec vous et nous admirons votre courage", a déclaré Alfred Lela, Président du jury international du Prix, et fondateur et directeur d’une organisation de presse albanaise.