L’Association biélorusse des journalistes primée à Bruxelles : "Nous devons préserver le journalisme indépendant"

En Biélorussie, l'an dernier, des centaines d'organisations de la société civile et ONG ont été fermées", explique-t-il, "et notre organisation était en première ligne, parce que nous aidons les journalistes biélorusses depuis 26 ans, ce que les autorités n'aiment pas du tout, plus particulièrement depuis ces deux dernières années" (et la réelection du président biélorusse en 2020, Ndlr).

Durant ces deux ans, la BAJ a enregistré environ 1 000 cas de détentions arbitraires, de passages à tabac, d'arrestations, d'amendes et de poursuites pénales visant des journalistes en Biélorussie. 26 représentants de médias y sont actuellement derrière les barreaux. Beaucoup ont été contraints de cesser de publier ou de fuir le pays pour travailler en exil, principalement depuis la Lituanie, la Pologne, la Georgie ou l'Ukraine.