L'Association Belge des Syndicats Médicaux (ABSyM) menace de dénoncer l'accord médico-mutuelliste

En cas d'échec de la concertation, "l'accord prend fin de plein droit 30 jours plus tard", a averti jeudi l'ABSym, par voie de communiqué. Un syndicat de médecins affirme avoir le droit de résilier un accord tarifaire (convention) en cours dans un délai de 15 jours "après l'annonce de mesures prises unilatéralement et sans concertation et portant gravement atteinte à l'équilibre des droits et obligations découlant de l'accord", conformément au contenu de l'accord lui-même.