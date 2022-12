L’association Animal Rights dénonce les "conditions horribles" dans trois élevages de dindes flamands

Les images d’élevages industriels de dindes publiées par l’association flamande "Animal rights" font froid dans le dos. Animaux morts, blessés, sales et malades, les images montrent des conditions d’élevages déplorables. Les vidéos, difficiles à voir, ont été tournées dans trois élevages flamands.

"Nous voyons toujours la même chose. Dans cette industrie, peu importe la grange dans laquelle nous filmons, nous voyons des animaux qui sont négligés et qui ne reçoivent aucun soin", déplore Els Van Campenhout, porte-parole de "Animal rights". "C’est simplement horrible pour les animaux. Ce que "Animal Rights" demande, c’est une abolition totale de cette industrie car il n’y a pas de bonne façon d’élever ces animaux, ces oiseaux."

En Flandre, les conditions d’élevage ne sont pas les mêmes qu’en Wallonie ou à Bruxelles. La législation est bien moins stricte dans le Nord du pays. "En Wallonie, on a adopté des normes concrètes. Il y a plus d’espace pour les animaux, il y a des perchoirs et ils en ont besoin. La litière doit aussi être sèche, ce qui n’est pas le cas en Flandre dans ce type d’élevage intensif. On voit ces animaux qui sont vraiment sales", détaille Michel Vandenbosch, président de l’association de défense du bien-être animal, GAIA.

L’association "Animal Rights" a déposé une plainte contre les élevages impliqués dans ces vidéos. De leur côté, les éleveurs se défendent en indiquant qu’il s’agit d’enclos pour les animaux malades, séparés des animaux en bonne santé.