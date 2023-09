L’associatif et le non-marchand : des secteurs malades à cause de ressources insuffisantes

Qui peut survivre dans ces conditions, que ce soient les structures ou les personnes qui y travaillent ? Car comme réponse à cette question de sous-financement et de surcharge administrative se dessine actuellement une tendance des pouvoirs publics à organiser et conférer les financements sous condition de consortiums et de plateformes d’associations.

Si cela part d’une bonne volonté, celle de faire travailler les acteurs et les actrices ensemble, cela gomme aussi les particularités pourtant bien nécessaires des petites associations. En effet, c’est bien leur diversité en termes de missions et d’objectifs qui fait la richesse de l’associatif et permet aux publics les plus vulnérables – parmi lesquels une majorité de femmes bénéficiaires -, à la recherche d’un contact de proximité, d’oser pousser nos portes, etc.

À l’avenir, de tels développements tendront à faire disparaître les plus petites d’entre nous : le darwinisme à la sauce associative. De fait, le gâteau du financement n’est pas plus gros et est à diviser entre les organisations du secteur, dans une logique concurrentielle.

Survivront celles qui investiront le plus dans la communication et les "tweets", celles qui licencieront leurs employé·es, pour constituer des associations de consultant·es, hors protection sociale du salariat, ou encore celles qui auront développé des partenariats avec le privé, un oxymore pour des missions d’État.

Au lieu de remplir leurs missions en totalité (et tout en étant en volonté de le faire), les directions et permanent·es des ASBL remplissent des papiers, des papiers et toujours plus de papiers

Or la société civile est partie prenante à la vie démocratique d’un pays ; l’État, c’est nous : nous déléguons la gestion de la vie publique aux politiques que nous élisons. Comment, et avec quels moyens, ceux-ci soutiennent-ils les missions de lien social, de soins aux personnes, d’accompagnement et de "care" des enfants, jeunes, aîné·es, et invalides, de réinsertion professionnelle, de développement intellectuel et socio-économique ?