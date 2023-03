L’Assemblée parlementaire de la Francophonie : comment ça fonctionne et à quoi ça sert ?

Le scandale lié au voyage à Dubaï du greffier du Parlement de Wallonie a suscité l’émoi dans l’opinion publique. Pourtant, on oublie souvent que la grande majorité des députés wallons siègent aussi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (PFWB). Dans ce cadre, ils effectuent des dizaines de missions de diplomatie parlementaire chaque année à l’étranger. La section belge de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) est d’ailleurs l’organisme le plus actif lié au PFWB. Mais qu’est-ce que l’APF ? Comment ça fonctionne et à quoi ça sert ?

L’essentiel

L’APF est une assemblée consultative francophone composée de 91 sections dans le monde. C’est un lieu de débats, de propositions et d’échanges d’informations.

C’est le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui "assure l’exclusivité " de la représentation parlementaire francophone belge auprès de l’APF. Et ce, même dans des domaines qui ne relèvent pas toujours de ses compétences .

La majorité des membres de la section belge siègent dans des commissions de l’APF, ce qui leur permet de voyager.

Avec 196 missions recensées depuis mai 2014, la section belge est très active.

La position de l’APF en matière de diplomatie internationale pose question : notamment la récente levée de sanction vis-à-vis de la section cambodgienne .

D’après un listing obtenu par nos soins, au moins 14 missions sont planifiées en 2023.

Assemblée internationale créée en 1967

17 mai 1967, Luxembourg. 52 parlementaires venus des cinq continents ont donné naissance à l’Association internationale des parlementaires de langue française (AIPLF). Parmi eux, cinq sénateurs et députés belges. C’est le début d’une nouvelle assemblée connue actuellement sous le nom d’" Assemblée parlementaire de la Francophonie ".

" Ce sont les peuples qui, par l’intermédiaire de leurs élus, pousseront les gouvernements à aller de l’avant. Il faudrait réunir, dans une association interparlementaire, les parlements de tous les pays où l’on parle le français. " Cette citation de Léopold Sédar Senghor, l’initiateur de l’AILPF et à l’époque président de la République du Sénégal, résume l’esprit fondateur de cette nouvelle assemblée interparlementaire francophone.

" On essaie de tisser les liens entre les pays qui ont un point commun : l’usage du français, un rapport historique ou culturel avec le français. On essaie de veiller à être présent dans certaines régions du monde, notamment en Afrique. Si nous quittons, si les autres pays du monde quittent, c’est la Chine qui viendra ", met en garde Jean-Paul Wahl (MR), député PFWB et également vice-président de l’APF internationale depuis 2019.