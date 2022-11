L’assemblée générale sur l’avenir de NewB se tiendra le 26 novembre

L’assemblée générale extraordinaire qui devra se prononcer sur l’avenir de coopérative NewB se tiendra le 26 novembre à 14 heures, à l’Auditoire Paul-Emile Janson de l’Université libre de Bruxelles, a annoncé mercredi NewB. Une "étape clef" dans l’histoire de la coopérative, dont l’objectif est d’œuvrer à une finance plus éthique et plus durable.

"Le vote portera sur l’opportunité de donner mandat au conseil d’administration d’étudier les pistes possibles pour la poursuite d’activités sans licence bancaire", explique la coopérative. Début octobre, elle avait annoncé procéder au démantèlement progressif de ses activités bancaires, faute d’avoir pu lever les 40 millions d’euros demandés par la Banque nationale de Belgique pour le maintien d’une licence bancaire.

Dans l’hypothèse où l’assemblée générale se prononcerait contre ce nouveau mandat, le conseil d’administration s’attellerait à dissoudre la coopérative, explique-t-on encore.

Les coopérateurs de NewB sont également invités, dès ce mercredi, à donner leur avis sur leurs préférences concernant les activités que NewB pourrait maintenir sans licence bancaire, dans le cadre d’un sondage consultatif en ligne qui sera clôturé le jour de l’assemblée générale.

En outre, NewB organisera les 21 et 22 novembre des sessions d’information en ligne avant la tenue de l’assemblée générale.