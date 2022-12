L'Assemblée générale de l'ONU demande à la Cour internationale de Justice d’examiner l’occupation israélienne : « C'est plus que symbolique »

Une quarantaine de résolutions sans effets

De fait, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté une quarantaine de résolutions, exigeant notamment l’arrêt des "pratiques israéliennes visant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967" (résolution 446), réclamant le "retrait des troupes israéliennes des villes palestiniennes" (résolution 1402, 1435).

L’ONU s’est déclarée "attachée à la vision d’une région dans laquelle deux États, Israël et la Palestine, vivent côte à côte, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues" (résolution 1515), a demandé qu’Israël respecte "les obligations que lui impose le droit humanitaire international" et l’oblige à "ne pas se livrer aux destructions d’habitations" (résolution 1544)

Rien n’y a fait. Israël poursuit sa politique de colonisation violant ainsi le droit international. 475.000 colons israéliens vivent en Cisjordanie occupée. Les accords d’Oslo II, signés en 1995 prévoyaient que la Cisjordanie soit découpée en trois zones A, B et C.

À ce jour, dans les faits, l’Autorité Palestinienne ne contrôle que 30% de la Cisjordanie (si on additionne les zones A et B) répartie sur des confettis territoriaux éparpillés, puisque la zone C qui représente 62% de la Cisjordanie, reste encore aujourd’hui, sous le contrôle total d’Israël.

"Ce qui est recherché à travers cette résolution, c’est aussi de faire évoluer le débat juridique pour qu’un certain nombre d’États, notamment au sein de l’Union européenne, changent de point de vue", conclut François Dubuisson. "Le but étant d’obtenir des réactions plus fortes de la part de ces états, même si au Conseil de sécurité – on le sait – les Etats-Unis ne changeront pas leur position".

Le gouvernement "le plus à droite de l’histoire d’Israël"

Cette résolution a été adoptée au lendemain de l’investiture du gouvernement de Benjamin Netanyahu, qualifié de "plus à droite de l’histoire d’Israël".

Elle a été adoptée avec 87 voix pour, 26 contre, et 53 abstentions. Les pays arabes ainsi que la Chine et la Russie ont unanimement voté en faveur. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne s’y sont opposés, tandis que la France s’est abstenue. "Nous ne pensons pas qu’un renvoi vers la Cour internationale de justice aide à ramener les parties prenantes vers un dialogue", a déclaré le diplomate britannique Thomas Phipps.

"Aucune organisation internationale ne peut décider si le peuple juif est un occupant dans sa propre terre natale", a déclaré pour sa part l’ambassadeur israélien de l’ONU Gilad Erdan.

Le représentant palestinien à l’ONU, Riyad Mansour, a affirmé que le vote envoyait un signal au nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahu, à propos de sa volonté de renforcer des politiques "coloniales et racistes". Il a salué les Etats qui ne se sont pas laissé "dissuader par des menaces et des pressions".