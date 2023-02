L’Assemblée citoyenne bruxelloise pour le climat s’est réunie pour la première fois samedi, indique-t-elle dimanche. Une centaine de Bruxelloises et de Bruxellois tirés au sort ont ainsi pu débattre sur des sujets ayant trait à l’habitat. Au terme de quatre mois de travail, ce forum démocratique remettra une série de recommandations au gouvernement bruxellois, qui aura un an pour annoncer le suivi qu’il donnera.

Une première

La création de cette assemblée citoyenne avait été annoncée en novembre dernier. Grâce à elle, la Région bruxelloise est le premier pouvoir public au monde à associer structurellement les citoyens à l’élaboration de la politique climatique, avait alors souligné le ministre bruxellois de la Transition climatique Alain Maron. L’Assemblée citoyenne bruxelloise pour le climat, totalement autonome, est composée d’une succession de panels, renouvelés chaque année, de 100 citoyens tirés au sort. Ils délibéreront durant plusieurs week-ends et feront des recommandations sur une thématique liée à la politique climatique bruxelloise, qui changera d’année en année. Les tirages au sort sont effectués sur la base du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et du milieu socio-économique afin de garantir un bon reflet de la population.

Des propositions à formuler

Comment garantir des conditions de vie abordables, écoresponsables et de qualité en milieu urbain ? Comment trouver un équilibre entre la place accordée au bâti et aux espaces verts ? Voilà deux des nombreuses questions abordées lors de la première séance de travail de samedi. Les sessions suivantes se construiront sur base du travail déjà accompli lors de cette première séance. Des visites de terrain seront proposées pour alimenter le travail de l’Assemblée. Les participants pourront également échanger avec de nombreux acteurs impliqués dans la thématique : académiques, membres des administrations régionales, organisations sociales de la société civile, acteurs privés, etc. Le ministre bruxellois Alain Maron était présent à cette première réunion, où il a répondu à une série de questions. Ses collègues du gouvernement régional et lui recevront des recommandations au terme du processus. Pour en garantir un réel suivi, un comité composé de membres de l’Assemblée s’assurera de la suite que donnera l’exécutif bruxellois aux propositions. Celui-ci aura trois mois pour faire un premier retour vers le forum démocratique et reviendra un an plus tard avec un état des lieux plus précis.