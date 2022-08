L’Assassinat du Duc de Guise, des macabres guerres de religion à un chef-d’œuvre cinématographique et musical

A l’époque de la composition de cette musique de film, Saint-Saëns a déjà 73 ans. Il n’a plus rien à prouver, par contre, il n’a rien perdu de sa curiosité et de sa perpétuelle remise en question. Le cinéma n’en est encore qu’à ses balbutiements, et y participer, c’est un peu partir à l’aventure. Une aventure dans laquelle Saint-Saëns va se lancer sans hésiter et avec un résultat des plus subjuguant : la musique colle parfaitement à l’action, elle la souligne, elle donne même un sens supplémentaire aux images. Si pour nous, cette importance de la musique au cinéma semble couler de source, ce n’était pas le cas au début du XXe siècle. La musique était alors plutôt une musique d’accompagnement, destinée à remplir le silence plutôt qu’à réellement accompagner l’action. Saint-Saëns va respecter la dramaturgie, il va même commenter l’action par la musique, un peu comme le faisaient les chœurs au théâtre dans l’Antiquité. La musique commence avant les images et déjà, on sait que quelque chose de terrible va se passer.

A la première diffusion de l’Assassinat du Duc de Guise, le 17 novembre 1908, c’est un orchestre qui interprète en direct la partition rajoutant certainement au côté dramatique et particulièrement prenant d’une expérience cinématographique encore toute nouvelle. Saint-Saëns va d’abord, un peu comme dans une ouverture d’opéra, exposer une série de thèmes qu’on entendra tout au long du film et qui illustreront soit l’insouciance du Duc, soit l’angoisse de ses proches, soit la tristesse de sa maîtresse, soit encore la violence des faits historiques. C’est peut-être ça qui est aussi nouveau au cinéma : la musique agit comme un véritable révélateur des sentiments et nous informe sur ce qu’il y a dans la tête des personnages à l’écran, et qui sont muets forcément. Saint-Saëns rend le cinéma encore plus lisible qu’avant.

Il n’y a guère que l’Art pour pouvoir transformer une si sordide histoire en un véritable chef-d’œuvre cinématographique et musical. Le Film d’Art, qui est le nom de la société de production de cet Assassinat du Duc de Guise, société spécialisée dans les adaptations cinématographiques de sujets historiques, aura pu compter sur le soutien et la reconnaissance du public mais aussi de son plus célèbre concurrent, le producteur Charles Pathé qui leur a dit, à l’issue de la projection, "Ah ! Messieurs, vous êtes plus forts que nous !". La mort d’Henri 1er, Duc de Guise, au Château de Blois en 1588 aura donc servi le 7e Art, à défaut d’avoir servi les intérêts de la France Catholique de l’époque.