L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy : la cavale de Lee Harvey Oswald aurait pu s'arrêter après une minute

Il est 12h28, ce 22 novembre 1963, il fait beau et la foule est rassemblée dans les rues de Dallas, au Texas. Enfants et adultes sont venus saluer le Président John Fitzgerald Kennedy, de passage en ville. Le Président démocrate apprécie le moment.

12h29 : le cortège présidentiel arrive sur la Dealey Plaza, une jolie place dans le centre de Dallas. C’est la dernière zone du cortège. Un dernier au revoir au public et le Président va s’engager sur l’autoroute. La foule le salue, tout sourire. Abraham, un couturier local venu assister à la scène, sort sa caméra et filme.

Ce qu’il ne sait pas encore, c’est que dans 10 secondes, il va être le seul à capturer l’horreur.

Alors que le cortège traverse le Dealey Plaza, une détonation résonne... Tout le monde s’arrête. Kennedy ne salue plus, se concentre : d'où vient le bruit ? Les passants pensent à un pétard. Un pétard ? En réalité, un homme, Lee Harvey Oswald, vient de manquer son tir. Lee recharge et vise à nouveau le président. Il le touche cette fois à la nuque, et la deuxième balle à la tête. Le président meurt sur le coup.

Le tueur laisse son arme et dévale les marches du 5e étage du bâtiment TSBD. Il doit vite quitter la zone, les forces de l'ordre foncent vers les étages supérieurs. Il sort de la cage d'escalier, entre dans la cafétaria, et fait comme si de rien n'était, mais il se retrouve nez à nez avec un policier qui cherche l'assassin...

► Suivez dans cet épisode de L'Heure, toute l'histoire de la traque de Lee Harvey Oswald et les éléments les plus probants qui sont sortis de l'enquête sur la mort de John F. Kennedy.