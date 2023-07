L'assassinat d'Alessandro Stradella, musicien prodige et fauteur de troubles sauvagement poignardé

Voici le lieu du crime : la Piazza Banchi, située à deux pas du plus important quai de débarquement de la ville de Gênes en Italie. Souvent, les quartiers portuaires sont assez mal famés dans les villes. Les marins ont longtemps eu une mauvaise réputation. Le port, c’est le lieu des trafics louches, de la contrebande, mais c’est aussi un foyer récurrent d’épidémies (symbolisé par les lazarets, ces lieux où on effectuait les contrôles sanitaires, mais où on isolait surtout les voyageurs susceptibles d’être les porteurs de maladies contagieuses). Pourtant, la Piazza Banchi compte un nombre invraisemblable de comptoirs et de commerces en tous genres, d’ailleurs, ce sont les bancs utilisés par les agents de change qui auront donné son nom à cette Place : la Place des Bancs. Assez loin de l’image mal famée d’un quartier portuaire, cette Piazza Banchi était aussi le lieu de résidence des banquiers et des agents de change qui travaillaient dans le quartier. L’argent y était roi, et même l’église qu’on trouve sur cette place, l’Eglise San Pietro présente cette particularité d’avoir été construite au-dessus des commerces, offrant cet étonnant mélange de piété et de commerce, de sacré et de profane.

Un mélange qui rappelle le profil d’Alessandro Stradella, justement – une existence mouvementée, désordonnée, criminelle presque et en même temps géniale, et qui aura exprimé ce génie précisément dans une œuvre religieuse abondante, émouvante et incontestablement sincère.