L’assassin habite au 21... depuis 80 ans !

L’autre réussite de ce film reste son casting. Dans le rôle du commissaire Wens, nous retrouvons le grand Pierre Fresnay. Vu et adoré dans "La grande illusion" et dans "Marius" (c’est lui le Marius), "Fanny" et "César" (la trilogie inspirée de l’œuvre de Marcel Pagnol), il sera encore plus tard le docteur Rémy Germain dans "Le corbeau", encore de Clouzot. En attendant, ici, dans cet "Assassin…", comme toujours, il étale tout son talent, sa classe, son élégance et son charme. Même si, parfois, il cabotine un peu, mais qu’importe. En face de lui, pour lui donner la réplique, il y a encore Suzy Delair, le rayon de soleil de ce film en noir et blanc. Sans oublier Noël Roquevert, Pierre Larquey et Jean Tissier, des gueules de cinéma, des noms un peu oubliés mais importants du 7e Art français.