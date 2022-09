L’assassin de John Lennon se voit à nouveau refuser la liberté conditionnelle

Mark Chapman, l’assassin de John Lennon, s’est vu refuser le droit de se présenter à la Cour pour la 12e fois.

La dernière audience à laquelle il a pu participer a eu lieu à la fin du mois d’août, sans écho dans la presse pour le moment. Mais dans un communiqué, on peut seulement lire : "À la suite d’un entretien avec la Commission des libérations conditionnelles le 31 août 2022, M. Chapman s’est vu refuser la libération avec une retenue de 18 mois. Sa prochaine audition pourra avoir lieu en février 2024".

En 2020, il s’était encore vu refuser la libération conditionnelle et au cours de l’audience, Chapman a déclaré qu’il méritait la peine de mort pour son crime choquant et a expliqué qu’il avait tué John Lennon, qui avait alors 40 ans, uniquement pour "la gloire."

"Je voulais juste dire à nouveau que je suis désolé pour mon crime," a-t-il dit au Conseil d’administration du Centre correctionnel Wende de New York. "Je n’ai pas d’excuse, c’était juste pour ma propre gloire. Je pense que c’est le pire crime qu’on puisse faire à un innocent."

"Il était tellement célèbre. Je ne l’ai pas tué pour qui il était. C’était un père de famille, une icône, quelqu’un qui parlait de choses dont nous pouvons parler aujourd’hui, et c’est formidable."

"Je l’ai assassiné, pour reprendre vos propres mots, parce qu’il était vraiment très très très connu et c’est la seule et unique raison. J’étais très égoïste et je cherchais vraiment ma propre gloire."

"Je voudrais vraiment souligner cela. C’était un acte complètement égoïste. Je suis désolé pour la douleur que j’ai causée à Yoko, j’y pense tout le temps."

"Lorsque vous préméditez le meurtre de quelqu’un, en sachant que c’est mal et que vous le faites uniquement pour vous-même, cela mériterait la peine de mort. Certaines personnes ne sont pas d’accord avec moi, mais aujourd’hui, tout le monde a une deuxième chance. Et moi, je ne mérite rien, zéro. Si la loi et vous-mêmes décidez de me laisser ici pour le reste de ma vie, je ne me plaindrai à personne."