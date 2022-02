L'ASMR peut vous déstresser. Et c'est la science qui le dit !

La plupart des participants de l'étude en avaient déjà regardé dans le passé. Il s'avère que ces volontaires étaient d'une nature plus anxieuse que les autres et tiraient de nombreux bénéfices psychologiques des vidéos ASMR. Ils ont même déclaré être moins stressés suite à l'expérience.

Au contraire, les participants n'ayant jamais regardé de vidéo ASMR auparavant ne se disent pas moins anxieux après l'expérience.

"Cela suggère que les personnes qui connaissent l'ASMR ont également une plus grande prédisposition à l'anxiété de base et qu'elles peuvent l'atténuer en regardant des vidéos ASMR", déclarent les chercheurs dans l'étude, qui a récemment été publiée dans la revue scientifique Plos One.

Ces conclusions corroborent celles d'une étude de 2018 réalisée par des chercheurs de l'université de Sheffield au Royaume-Uni. A l'époque, ils avaient aussi constaté que l'ASMR pouvait provoquer des sensations de "chatouillement" et d'euphorie chez certains spectateurs et qu'elles leur donnaient l'impression d'être moins stressés.

Malgré toute l'attention qu'Internet porte à l'ASMR, la communauté scientifique a relativement peu étudié ce phénomène. Il est donc plus que possible qu'il nous réserve encore quelques surprises.