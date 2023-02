L’Asinerie de l’O à Habay va ouvrir un nouveau centre de jour

"Permettre aux enfants non porteurs de handicap de rencontrer d’autres personnes porteuses de handicap, c’est vraiment quelque chose de très important pour nous. Dès le plus jeune âge on scinde les publics avec d’un côté l’enseignement spécialisé et de l’autre l’enseignement classique. Ici, c’est permettre la rencontre pour ne pas avoir peur de la différence à l’âge adulte".

Pour mener ce projet à bien, une personne sera engagée dès la mi-mars, une autre viendra renforcer l’équipe quand le centre tournera à temps plein. Le centre de jour sera ouvert du lundi au vendredi, pour un à cinq jours par bénéficiaire selon les besoins et envies. "Nous avons mené ce projet suite à de nombreuses demandes. On manque de places dans la région. Du coup, les jeunes, après 18 ans n’ont d’autres choix que de rester chez eux. Ici une nouvelle possibilité est ouverte". Le projet Liâne ne sera pas autonome financièrement. Il sera en partie financé par l’AVIQ et en partie par les autres activités de l’Asinerie.