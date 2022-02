"L'Asile des singes perdus": un doc poignant à voir sur La Trois

C'est une immersion touchante au cœur du sanctuaire avec des êtres desquels l'homme a beaucoup à apprendre. Les chimpanzés vivent par famille, selon leurs affinités, chaque groupe étant réparti sur une douzaine d'îles spécialement conçues pour eux, avec un abri où vétérinaire et soigneurs s'occupent d'eux au quotidien. Ici, et après des années enfermés d'étroites cages pour la recherche biomédicale à la fondation Coulstone dans le Nouveau Mexique, ils peuvent enfin vivre librement. La recherche portait sur la recherche sur le virus du Sida et les hépatites et avec elle, anesthésies, injections, prélèvements. Les associations de protection animalière ont dénoncé les mauvaises conditions de vie des chimpanzés. La fondation a d'ailleurs été condamnée à de nombreuses reprises.

Carole Noon est médecin et a monté une fondation pour les sauver, Save the Chimps, essentiellement avec des dons privés. Elle a attaqué Coulstone en justice et en 2001, c'est la faillite et elle gagne le procès, récupérant du même coup tous les bâtiments et les 266 chimpanzés qui s'y trouvaient. Ensuite c'est le grand déménagement du Nouveau Mexique vers la Floride pour une nouvelle vie socialisante et intégrante sur les îles pour tous ces chimpanzés qui avaient toujours vécu seuls et enfermés. Carole Noon est l'une de ces femmes inspirantes comme Jane Goodall. Elle est décédée en 2009 mais la fondation perdure avec tout un staff de soigneurs qui s'active jour après jour pour que ces chimpanzés aient la meilleure fin de vie possible.