L'ashitaba : un élixir de jouvence en devenir.

L'ashitaba améliorerait la santé de celles et ceux qui le consomment et contribuerait à prolonger leur vie de quelques années. Si ces bénéfices n'ont jamais été confirmés par des publications scientifiques, nul doute que la profusion d'aliments et de produits à base d'ashitaba (que l'on trouve aujourd'hui aux quatre coins du monde) témoigne d'un certain engouement pour la plante.

Notons par ailleurs qu'une étude, publiée dans la revue scientifique Nature Communications en 2019, a identifié le DMC (4,4'-dimethoxychalcone), un flavonoïde que l'on trouve dans l'ashitaba, comme un composé naturel ayant des propriétés anti-âge.

Ce sont justement ces vertus qui semblent aujourd'hui intéresser certains acteurs de la beauté.

C'est d'ailleurs essentiellement sous la forme d'huile que l'on retrouve cette plante, souvent en association avec d'autres ingrédients naturels, pour agir comme une véritable cure de jouvence.