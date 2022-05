L'asexualité, ce tabou de société

Chantal, 60 ans, a réalisé qu’elle couchait souvent avec un homme pour obtenir de l’amour, et qui, après la séparation douloureuse d’avec le père de son enfant peu de temps après la naissance de celle-ci, a senti que son corps faisait "un refus absolu du sexe". Elle a vécu des années avec sa fille sans plus aucune relation avec un homme parce qu’elle n’en avait plus envie. Et elle pense que c’est "grâce à ce désert qu’elle a traversé qu’elle connaît aujourd’hui du désir et du plaisir".

À 29 et 26 ans, Jérémy et Coralie, eux, n’aiment tout simplement pas le sexe et n’ont pas envie de se forcer à en faire. Ils considèrent que c’est dans leur nature et définissent leur relation amoureuse autrement. Mais ils sentent que la société qui a libéré l’image du sexe pour la pousser vers l’hypersexualité génère une image de coolitude. Du coup, ils sont vus comme tristes et ennuyants par leur entourage !

Quant à François, 47 ans, il pense avoir été idéaliste depuis son plus jeune âge. Cherchant l’amour, il a été très déçu lors de sa première expérience sexuelle. Il subit douloureusement sa seconde longue période d’abstinence sexuelle depuis maintenant 7 ans avec pratiquement aucune occasion de rencontre. Pour François, "ne plus avoir de vie sexuelle, c’est ne plus avoir de vie tout court". Ce qui l’a déjà amené à penser au suicide.

Sophie, Léna et Loïc témoignent aussi de leurs rapports à la sexualité et de ce qui les a amenés à stopper leur vie sexuelle, tous dans un contexte très différent, et tous dans un face-à-face avec eux-mêmes empreint d’une grande franchise et lucidité.

"No sex", ce lundi 23 mai à 20h35 sur La Trois, sera suivi d’un débat animé par Julie Morelle et ses invités.