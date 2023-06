L’ascension fulgurante de Sleep Token, l’énigmatique groupe qui s’affranchit des codes

Mais quelle est la raison de leur succès ? Outre le mystère qui plane autour d’eux ainsi que leur esthétique particulière, Sleep Token fait partie des groupes éclatant toutes les barrières séparant les styles musicaux, en témoigne le dernier opus du groupe. Sleep Token pourrait être paresseusement placé dans la case du metal moderne saupoudré de touches de djent, mais les deux précédents albums Sundowning (2019) et This Place Will Become Your Tomb (2021) avaient déjà montré que la palette sonore de Vessel et ses acolytes était bien plus large.

Sur Take Me Back To Eden, il n’y a plus de place au doute. On y retrouve des couplets RnB comme sur Granite ou Ascensionism, des influences jazz sur Aqua Regia, de la pop teintée d’autotune avec DYWTYLM, du black metal sur Vore et même un final funky et très sexy avec leur tube The Summoning. Ponctué de breakdowns explosifs de guitare saturée, de sytnhétiseurs et de passages mélodieux et mélancoliques au piano, l’album peut aussi compter sur la voix envoûtante et langoureuse ainsi que les cris déchirants de Vessel pour guider les auditeurs à travers un voyage émotionnel contrasté.