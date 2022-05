L’ascension fulgurante de Pierre de Maere

C’est un des plus grands chefs d’orchestre du monde et il est belge.

David Reiland est originaire d’Arlon et il dirige désormais le grand orchestre symphonique de Corée, l’orchestre de Metz, il est invité de l’orchestre de Munich et de Dusseldorf. Et il est également directeur artistique de l’orchestre de Lausanne. David Reiland règne en maitre sur la musique classique mondiale et c’est à Lausanne que Frédéric Deborsu l’a rencontré, au bord du lac Léman. Reportage sur un chef d’orchestre hors du commun.