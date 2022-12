L’Ascenseur, la nouvelle pièce de théâtre de la toison d’or.

La preuve par l’Ascenseur ! Une comédie frémissante, à base de 2 couples d’amis pas si amis que ça, qui se retrouvent coincés dans une cage en panne…

Venez donc passer les fêtes dans notre Ascenseur. On vous promet que c’est mieux qu’à table, à côté de votre belle-soeur !

C’est ce genre de pièce où les êtres se dévoilent dans leurs mesquineries, leurs petites et grandes monstruosités, pendant que nous, on boit de la crème de petit lait ! Le Théâtre de la Toison d’Or a eu la très bonne idée de proposer ce spectacle pour les fêtes de fin d’année : décor, scénographie et comédiens impeccables ; Marc Moulin aurait adoré ça.

C’est l’histoire horrifique de deux couples d’amis coincés entre deux étages alors qu’ils se préparaient à passer une soirée formidable chez des copains. Et, comme on s’en doute, ils deviennent de moins en moins polis et sereins. Cet espace ultra-confiné révèle rapidement la monstruosité de ses occupants. Dès que les câbles commencent à lâcher, ce sont les captifs qui vont se détendre et rivaliser de méchanceté. Il faut dire que le casting a tout pour faire exploser la cabine : entre une pseudo star de la météo, un British par procuration, une cruche et une snobinarde, on se demande qui sera le plus diabolique. Avec eux, vous allez adorer être enfermés.