L’ascenseur des Marolles doit-il être refait ? Si oui, voici trois projets d’architecture originaux

Ces trois lauréats ont été élus parmi une dizaine de projets reçus pour ce concours. "Et pourtant, il n’y a pas de d’argent à la clé, ni de prix spécifiques", indique Noé Morin. "Mais ce qu’on leur offre, c’est d’abord une possibilité de se faire connaitre. Certains sont étudiants. D’autres veulent faire connaître leur travail en Europe, alors qu’ils viennent d’ailleurs dans le monde. Enfin, il y a chez nombre d'ente eux la volonté de travailler bénévolement pour embellir les villes. Et à Bruxelles, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Cela sert aussi à montrer aux habitants, aux Bruxellois, qu’il y a des alternatives aux dégâts de la "bruxellisation", donc à ces grandes tours de bétons qui ont vu le jour dans les années 60 notamment".

Quand on voit parfois les bâtiments qui sont construits à Bruxelles ou ailleurs pour des budgets nettement supérieurs, on se dit que ces projets auraient sans doute aussi leur place dans l’espace publique

Pour ce concours, l’association n’imposait pas de limite de coût théorique du projet aux participants. "Par contre, on donne une grande importance à leur demander d’utiliser des matériaux locaux, qui peuvent être facilement trouvés, et pour pas trop cher, en Belgique ou à Bruxelles. Ici, si on veut réaliser un des trois projets lauréats, à mon avis, on ne dépassera pas un budget de quelques millions d’euros. Quand on voit parfois les bâtiments qui sont construits à Bruxelles ou ailleurs pour des budgets nettement supérieurs, on se dit que ces projets auraient sans doute aussi leur place dans l’espace publique". L’association lance d’ailleurs régulièrement ce genre de concours architectural en ligne pour proposer des alternatives à des surfaces ou des bâtiments existants. Pas seulement à Bruxelles, mais aussi à Namur, Liège ou encore Anvers.

Pourtant, il ne faut probablement pas trop rêver. Pour l’instant, renseignements pris auprès de plusieurs administrations, il n’y aurait aucun projet envisagé pour remplacer l’actuel ascenseur des Marolles, construit en 2002 par Beliris, le fond fédéral pour Bruxelles, pour un budget de quelque 740.000 euros. Malgré une dernière idée encore plus originale soumise au concours de l’association la table ronde de l’architecture : un funiculaire design entre le palais de justice et les Marolles, et orné d’une fleur d’Iris on ne plus typique de la Région bruxelloise.