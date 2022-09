L’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu fête ses 20 ans

Lorsque l’on rappelle aux riverains les 20 ans de cet ascenseur, certains voient des souvenirs émerger. Par exemple, l’un des habitants nous rappelle qu’avant l’ascenseur, le lieu abritait… une piscine à ciel ouvert, avec une guinguette. D’autres étaient trop jeunes pour s’en souvenir, mais se rappellent plutôt de la construction du bâtiment : "Je me souviens, quand on était gamin, on allait voir le chantier. Et en dessous il y avait des tas de sable de construction. Nous, on allait là, et on faisait comme s’il y avait une plage". Une riveraine, plus chanceuse, avait même pu découvrir la construction du bâtiment depuis le ciel : "J’avais gagné un voyage en montgolfière à la Ducasse de Strépy. Et on est passé juste au-dessus du chantier ! J’ai fait des superbes photos. Vu du dessus, comme ça, c’est magnifique".

Un autre riverain, lui, se souvient plutôt de l’inauguration. Une cérémonie en grande pompe, menée par un spectacle de Franco Dragone, Luc Petit et Danielle Roy. Au programme musique et jeux de lumières.

20 ans plus tard, des festivités se déroulent à nouveau sur le site de l’ascenseur de Strépy-Thieu. Les visiteurs et les riverains pourront assister à des visites guidées, des passages en bateau de l’ascenseur, ou encore à des animations en tout genre. Le programme complet est à retrouver sur le site internet de la Ville de La Louvière.