L'ASBL Thermos à Liège lance un appel à volontaires

Sur la ville de Liège, l'ASBL Thermos compte parmi les deux abris de nuit existants. Six mois par an, durant la période hivernale, l'association offre un lit à des personnes qui sont à la rue et dispose aussi d'un restaurant social à destination d'un public précarisé. Mais depuis plusieurs années, les bénévoles commencent à manquer.

Il manque 15 veilleurs de nuit pour ouvrir de manière confortable

Chaque année, l’ASBL Thermos offre environ 4.000 nuitées à des personnes sans abri. L'accueil de celles-ci nécessite la collaboration de volontaires parmi lesquels des veilleurs de nuit qui commencent à cruellement manquer. "Actuellement, ce sont 15 veilleurs qui manquent pour ouvrir de manière confortable" explique Magali Grigit, coordinatrice de l’ASBL Thermos Liège. "Les veilleurs arrivent à 20 heures jusqu'au lendemain matin 8 heures et passent la nuit sur place, donc il faut quand même une grande disponibilité. Ce sont trois veilleurs qui viennent chaque soir. Les équipes tournent une fois toutes les 14 nuits, donc ça fait 14 prestations sur l'ensemble d'ouverture de la saison."

Le restaurant social a aussi besoin de volontaires

L’ASBL compte 350 volontaires dont 220 spécifiquement dédiés à l'activité du restaurant social où, là aussi, toute aide est la bienvenue. "Pendant la période du Plan Grands Froids, on ouvre en plus le dimanche midi, et là, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des volontaires. Et un autre poste dont le restaurant social a vraiment besoin, c'est ce qu'on a appelé des approvisionneurs. On fonctionne principalement avec des dons et avec des invendus de magasins. Il faut donc trouver des personnes qui, en fin de journée, passent de différents magasins en différents magasins pour ramener la nourriture du lendemain."

Depuis le mois de juin, deux fois par semaine, l’ASBL Thermos-Liège organise un accueil de jour permettant à une trentaine de personnes de bénéficier d'une douche et d'une collation.

D'octobre à avril, elle offre un lit à des personnes qui sont à la rue et leur permet également de prendre une douche.